RS: Bebê de 1 ano morre após ser baleado durante tiroteio

Da Redação 09/08/2022 - 15:09 Compartilhe

Um bebê de 1 ano morreu após ser baleado, na segunda-feira (8), em Porto Alegre (RS). De acordo com a Brigada Militar, homens invadiram a casa onde o bebê estava e trocaram tiros com o proprietário, que seria pai da criança. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, os suspeitos entraram na casa em busca de um homem de 31 anos. A polícia foi acionada por vizinhos que escutaram tiros vindo do imóvel. Os homens fugiram e o suposto alvo do grupo não se feriu.

O pai do bebê levou o filho para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas o bebê não resistiu ao ferimento. A motivação para o crime e as identidades dos suspeitos estão sendo investigadas.