RS: Avião cai e acidente deixa dois homens feridos

Um avião que transportava peças automotivas caiu nesta sexta-feira (20) em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). O acidente deixou dois homens feridos. As informações são do UOL.

A Brigada Militar informou que um dos tripulantes foi levado de helicóptero para um hospital em Canoas, Porto Alegre. Já o outro, encaminhado para um hospital de Eldorado do Sul.





Ainda segundo a Brigada Militar, o avião caiu em um local de difícil acesso. A aeronave, do modelo Bandeirantes, perdeu uma das asas.

“Populares ouviram um barulho muito forte. A aeronave tentou pousar duas vezes no aeroclube de Eldorado do Sul. Na primeira vez tentou aproximação e na segunda arremeteu”, afirmou Kury, representante dos Bombeiros Voluntários da região.

A Assessoria de Imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o avião teve de fazer “um pouco forçado”. A corporação ressaltou que os dois homens resgatados são pilotos e “em princípio sem risco de morte”.

Depois, a Brigada Militar isolou o local para a retirada da carga automotiva e da aeronave. Além da realização da perícia aeronáutica.