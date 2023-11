RS assume coordenação da Aliança Láctea, informa Sindilat

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 16:39 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – O Rio Grande do Sul assumiu nesta quarta-feira, 22, a coordenação da Aliança Láctea Sul Brasileira, segundo o Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat). A Aliança Láctea, formada por lideranças do segmento do Estado, mais Santa Catarina e Paraná, terá Rodrigo Rizzo, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), à frente do biênio 2024/2025.

“Entre os projetos a serem fomentados está a definição de estratégias que efetivem a implementação do Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite Sul-Brasileiro”, disse o Sindilat em nota.

