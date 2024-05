RS amanhece em alerta por novas previsões de chuvas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/05/2024 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 16 MAG – O Rio Grande do Sul amanheceu nesta quinta-feira (16) com previsão de chuva para várias regiões e alertas de perigo pelas baixas temperaturas.

No entanto, o rio Guaíba, que banha a capital Porto Alegre, baixou cerca de 20 centímetros nas últimas 24 horas, mas continua mais de dois metros acima do nível de inundação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou que, após três dias de trégua, hoje deve voltar a chover no estado e a expectativa é de que os temporais atinjam a região com mais intensidade na próxima sexta-feira (17), com volumes de até 80 milímetros, por causa da formação de uma nova frente fria.

Apesar da baixa do rio Guaíba, a cota de inundação em Porto Alegre, que é de 3 metros, deve continuar superada em 2 metros até o dia 25 de maio, segundo as projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com o ultimo levantamento da Defesa Civil, divulgado na noite da última quarta-feira (15), o estado já registrou 149 mortes, 108 desaparecidos, 538 mil moradores desalojados e 76 mil em abrigos.

Ao todo, 2,1 milhões de pessoas foram atingidas diretamente pelas enchentes causadas pela pior tragédia climática da história gaúcha. (ANSA).