RR: Piloto brasileiro desaparece próximo à fronteira com Venezuela após pane em avião

O piloto brasileiro Robert Bento dos Santos Menegace, de 25 anos, desapareceu na divisa entre o Brasil e a Venezuela no último dia 24 de junho. O avião que ele comandava sumiu dos radares e a família pede ajuda para promover buscas na região. As informações são do site UOL.

A família, de Novo Progresso (PA), fez uma campanha para arrecadar dinheiro nas redes sociais e acompanhar as buscas na região com ajuda de indígenas. A área que o avião de Robert sumiu é Terra Indígena Yanomami.

A mãe do piloto afirma que ele tinha duas áreas de garimpo, onde faria entrega de alimentos, como destinos no dia 24 de junho. A primeira parada foi em Ximarioto e a segunda seria em local conhecido como “pista nova”.

“Ele deixou metade dos mantimentos em cada lugar, mas o avião sumiu oito minutos depois de decolar da pista nova”, disse Sandra Regina dos Santos em entrevista.

“Segundo eles, estava chovendo nessa hora e o avião parecia estar tendo uma ‘pane’, depois sumiu. A esperança é que tenha feito um pouso em alguma aldeia na região e não tenha conseguido avisar por conta da dificuldade de comunicação”, completou.

A mãe de Robert ainda declarou que ele tem contato com aviões desde os 17 anos, mas só agora conseguiu completar o curso e obter autorização para voar. As buscas começaram logo após o sumiço e estão sendo feitas pelo dono da aeronave e por indígenas de uma comunidade próxima ao local do desaparecimento, que ainda não foi informado às autoridades.