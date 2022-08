RR: Mulher é presa com drogas e dinheiro na calcinha

Na noite de domingo (31), uma mulher, de 43 anos, foi presa pela Polícia Militar por estar com drogas e dinheiro em espécie na cintura e na calcinha. O caso ocorreu no bairro Caetano Filho, em Boa Vista, Roraima. As informações são da Folha BV.







A Polícia Militar informou que a mulher estava discutindo com outra na avenida Sebastião Diniz, popularmente conhecida como Beiral. Nesse momento, as duas foram abordadas pelos agentes.

Então os policiais perceberam que uma delas estava com um volume na região da cintura. Quando eles pediram para ela retirar o que havia embaixo na roupa, ela tirou R$ 112 em espécie e uma trouxinha de pasta base.

A outra mulher afirmou que havia comprado drogas e foi liberada na sequência.

Depois, a polícia foi com a infratora até a sua casa. Quando chegaram ao local, encontraram mais R$ 2.647. Por esse motivo, ela foi presa e levada a uma delegacia da região.