RR: marido de deputada é preso com dinheiro na cueca em ação da PF

Da Redação 11/09/2024 - 12:05

O marido da deputada federal Helena da Asatur, o empresário Renildo Lima, foi preso com dinheiro na cueca durante uma ação da Polícia Federal, na segunda-feira, 9, em Boa Vista (RR). Além dele, outras cinco pessoas foram apreendidas, entre elas uma advogada e dois policiais militares do Bope (Operações Policiais Especiais). Nesta terça-feira, 11, a Justiça concedeu liberdade ao empresário.

Segundo o telejornal “JRR1”, Renildo escondeu parte dos R$ 500 mil apreendidos pela PF dentro da cueca. O site IstoÉ entrou em contato com a deputada federal para comentar o caso, mas não obteve resposta até o momento. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou que “acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava”.

O empresário é proprietário da empresa de transporte intermunicipal Asatur e da táxi aéreo Voare, que possui contrato com o Ministério da Saúde para realizar voos para a Terra Indígena Yanomami.

A PF informou que uma equipe abordou dois veículos e, durante as buscas, encontrou R$ 500 mil, material de campanha e documentos que “confirmavam o destino do dinheiro apreendido. Os policiais militares, que estavam de folga, realizavam a segurança particular dos envolvidos e dos bens”.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a Polícia Militar de Roraima confirmou a prisão em flagrante dos dois agentes em “circunstâncias ainda a serem esclarecidas”. Também destacou que a Corregedoria-Geral acompanha o caso e deve adotar todas as providências necessárias para o devido esclarecimento dos fatos.