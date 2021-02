Royal DSM registra em 2020 vendas de 8,106 bilhões de euros, alta de 1% ante 2019

São Paulo, 22 – A Royal DSM, empresa global da área de nutrição, registrou no ano passado 8,106 bilhões de euros em vendas, alta de 1% na comparação com o ano anterior. Os destaques foram o crescimento de 6% nas vendas do segmento de nutrição durante o ano e o aumento de 14% no volume de vendas do setor de materiais no quarto trimestre de 2020. Este último foi o mais afetado pela pandemia do coronavírus, conforme a companhia holandesa.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo de Nutrição apresentou 1,338 bilhão de euros em 2020 e o de Materiais ficou em 272 milhões de euros. Nesse sentido, a companhia projeta aumento de um dígito e de dois dígitos, respectivamente, para 2021.

O resultado foi considerado sólido pela empresa e atribuído à continuidade das operações mesmo durante a pandemia. “No quarto trimestre, as condições de negócios em Nutrição Humana permaneceram fortes, principalmente em suplementos dietéticos, enquanto o crescimento de Nutrição Animal foi retomado após a redução de estoque do meio do ano. No mesmo período, Materiais registrou uma recuperação muito forte da demanda impulsionada pelo setor automotivo”, comentaram em nota os co-CEOs da DSM, Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze.

