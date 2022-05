Como roupas coloridas podem influenciar seu bem-estar

Cores vibrantes e estampas chamativas dominam a moda em 2022. O chamado dopamine dressing — algo como “vestir-se com dopamina” — assumiu as passarelas, e essa tendência pode ter benefícios além da beleza.





Usar cores fortes e chamativas pode ter uma conexão com seu bem-estar e humor. E ao “vestir-se com dopamina”, você realmente pode ficar mais alegre. Em 2012, um estudo publicado pelo “Science Daily” revelou que roupas “bem cortadas, que realçam a figura e feitas de tecidos brilhantes e bonitos” faziam mulheres felizes.

O que é ‘dopamine dressing’?

De acordo com a “Slice”, de onde são as informações, a prática está enraizada na psicologia das cores, que é o estudo de como certas cores afetam os sentimentos e o comportamento.

A psicóloga da moda Shaikila Forbes-Bell, autora do livro “Big Dress Energy”, explica que as roupas têm o poder de afetar seu humor porque podem fazer você se sentir mais feliz e confiante. Ela ressalta que o dopamine dressing é “o fundamento psicológico para o conceito de ‘vista-se bem e sinta-se bem’. Quando você veste algo que associa à felicidade, você incorpora essa emoção e se sente feliz”.

Como praticar ‘dopamine dressing’?

Se você gosta de usar tons coloridos, provavelmente já entende o apelo de “vestir-se com dopamina”. Se o dia estiver cinza e chuvoso, vestir uma blusa amarela brilhante pode melhorar seu humor.

No entanto, se você não gosta de cores vivas, não é necessário reformular todo o seu guarda-roupa. De acordo com a revista “The Psychology of Fashion”, “dentro da psicologia das cores, certamente existem fortes associações conhecidas entre matizes e humores, e o que é bom para um indivíduo não será bom para outro”.

Com isso dito, escolha cores e estampas que você goste e não tenha medo de tentar algo novo!