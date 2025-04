Roupa preta e colar de pérolas:Veja regras para funeral de Papa

ROMA, 25 ABR (ANSA) – Por Paolo Cappelleri – O funeral solene do papa Francisco, que será realizado no próximo sábado (25), na Praça São Pedro, no Vaticano, reunirá mais de 150 delegações estrangeiras, incluindo dezenas de chefes de Estado, mas todos devem atentar-se às regras de vestimenta.

O “look” é determinado de acordo com os protocolos bem estabelecidos no manual da Santa Sé, que também definem a disposição das autoridades e chefes de Estado na cerimônia.

Todos os homens deverão vestir um terno escuro com uma gravata preta longa e um botão da mesma cor na lapela esquerda do paletó, onde somente as honras do Vaticano podem ser colocadas.

Já as mulheres precisam usar um vestido preto, possivelmente longo, da mesma cor das luvas e do véu na cabeça. Apenas um acessório é permitido: um colar de pérolas.

Em relação ao posicionamento dos líderes na cerimônia, a primeira fila é reservada para a delegação da Itália, nação da qual cada papa é primaz, e também para a comitiva do país de origem do pontífice falecido, neste caso, a Argentina.

O protocolo indica que a próxima fila é dedicada aos soberanos católicos e o grão-mestre da Ordem de Malta, seguidos dos soberanos não católicos e dos que estão na linha de sucessão.

A fila seguinte é reservada aos chefes de Estado, que serão posicionados de acordo com a ordem alfabética dos países, tendo como base o idioma francês, língua da diplomacia.

Já as autoridades civis estarão sentadas no lado direito do caixão, de frente para a Basílica. Os cardeais estarão todos alinhados em frente à entrada.

Espera-se que a delegação italiana seja a maior, cerca de 70 pessoas no total e deverá estar na primeira fila da seção reservada às autoridades, segundo relatos de reuniões entre os escritórios cerimoniais das diversas instituições que representarão o país no funeral de sábado.

Estarão presentes o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, acompanhado de sua filha Laura, os presidente do Senado, Ignazio La Russa; e da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana; seguidos da primeira-ministra, Giorgia Meloni; o presidente do Tribunal Constitucional, Giovanni Amoroso, e o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

Em outro setor, ficará o restante da delegação italiana, incluindo uma representação da Câmara e do Senado, cuja composição ainda está sendo definida. (ANSA).