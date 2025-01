Roupa Nova atualiza estado de saúde de Serginho Herval após acidente

O grupo Roupa Nova atualizou o público com informações sobre o estado de saúde do baterista Serginho Herval, de 66 anos de idade. O músico, que também é cantor na banda, sofreu um acidente doméstico há três semanas, que causou ferimentos na perna direita.

O comunicado divulgado na última segunda-feira, 20, diz que o artista se recupera bem e em casa após passar por cirurgias, porém, segue sem data prevista para retorno aos palcos.

“Recentemente, Serginho sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na perna direita, exigindo a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Felizmente, ele está bem, já se encontra em casa em pleno processo de recuperação e, em breve, estará de volta aos palcos, pronto para retomar a agenda de shows de 2025”, diz a nota.

As notícias a respeito do acidente de Serginho foram publicadas no dia 2 de janeiro. Na data, o grupo se preparava para o cruzeiro temático de três dias em comemoração aos 40 anos da banda, partindo de Santos, litoral sul de São Paulo. Na ocasião, o músico foi substituído por outro baterista à bordo do MSC Seaview.

O Roupa Nova tem mais três shows marcados até o fim de janeiro, e oito já confirmados para fevereiro.