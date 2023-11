Roupa icônica de Chandler Bing usada por Matthew Perry à venda por R$ 42 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 1:29 Para compartilhar:

Uma jaqueta de lã escura e uma calça jeans que o falecido Matthew Perry usou em “Friends” estão sendo vendidas por US$ 8.400 no eBay.

“Sim, este é o conjunto real usado pelo falecido Matthew Perry como Chandler no clássico programa de TV”, diz a lista de 29 de agosto, que foi atualizada um dia após a morte de Perry.

Chandler Bing vestiu o conjunto no episódio da 1ª temporada, “The One With the Candy Hearts”, enquanto tentava terminar com sua namorada intermitente, Janice .

Uma impressão de esboço emoldurada acompanha a roupa com padrão geométrico.

“A jaqueta é uma peça única feita sob medida (sem etiquetas ou tamanho dentro) para Matthew Perry usar no episódio específico, daí a impressão do esboço, o que significa que é um design original do figurinista do programa de TV para Friends”, escreveu o vendedor.

“O esboço do conjunto e do figurino estão em muito boas condições, considerando que foi usado em 1994”, continua a descrição.

Perry alcançou fama internacional interpretando Chandler, favorito dos fãs , no icônico seriado da NBC “Friends”, que foi exibido de 1994 a 2004.

O ator foi tragicamente encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro. Ele tinha 54 anos.

A causa de sua morte ainda está sob investigação.

Enquanto isso, os membros do elenco de “Friends”, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow compartilharam lembranças emocionantes de Perry.

“Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”, dizia o comunicado coletivo do elenco . “Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável.”

“Com o tempo, diremos mais, como e quando pudermos”, continua o comunicado. “Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo.”

Aniston , Cox , Kudrow , LeBlanc e Schwimmer passaram a postar homenagens individuais nas redes sociais.

“Obrigado por tudo que aprendi sobre graça e amor ao conhecer você.” Kudrow, 60, escreveu no Instagram na semana passada . “Obrigado por seu coração aberto em um relacionamento de seis vias que exigia compromisso.”

