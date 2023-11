Roupa de Djonga pega fogo no meio de show e ele tem que tirar short para se salvar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 7:35 Para compartilhar:

A roupa do rapper Djonga pegou fogo durante um show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no domingo 19, e ele teve que tirar o short no meio da apresentação. Ele diz que ficou com a perna queimada, mas passa bem. O acidente aconteceu por causa de efeitos pirotécnicos do próprio show. O cantor continuou o show e escreveu depois no Instagram: “ontem (domingo) foi por pouco, de verdade. E se vocês repararem, quase pegou na minha cabeça o outro jato de fogo. Perna tá queimada, mas estou cuidando. Agora imagina se o mano não gosta de usar cueca, que situação ia ser”, brincou Djonga.

