‘Round 6’ será destaque do pavilhão da Netflix na Lucca Comics

ROMA, 25 SET (ANSA) – A segunda temporada da série “Round 6” será a protagonista do pavilhão da Netflix na próxima edição da Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinho e cultura pop da Europa.

Os aguardados novos episódios da série sul-coreana estarão no centro do evento no dia 31 de outubro, quando a cidade italiana receberá o criador, escritor e diretor da produção, Hwang Dong-hyuk, e os protagonistas Lee Jung-jae e Wi Ha-jun.

O trio manterá contato com os fãs e revelará algumas novidades da nova temporada de “Round 6”, que estará disponível na plataforma de streaming a partir de 26 de dezembro.

No decorrer do evento, que será entre 30 de outubro e 3 de novembro, a icônica boneca gigante da série, que se chama Younghee, será montada na Piazza San Michele e desafiará os fãs.

Além do sucesso de público, “Round 6” fez história ao faturar seis prêmios Emmy, incluindo Melhor Direção e Melhor Ator, além de outros reconhecimentos de prestígio como o Prêmio Gotham e o AFI Honor.

Três anos após a estreia da primeira temporada, com uma carta emocionada aos fãs de todo o mundo, o criador da série afirmou que a terceira temporada chegará no próximo ano e será o capítulo final da produção. (ANSA).