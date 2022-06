‘Round 6’: Netflix oficializa detalhes da 2ª temporada da série

A Netflix divulgou novos detalhes sobre a 2ª temporada da série Round 6 na tarde deste domingo, 12. “Round 6 está oficialmente voltando para uma 2ª temporada!”, escreveu a plataforma de streaming no Twitter, acompanhada por uma carta aberta de Hwang Dong-Hyuk, criador e diretor da série. Confira a tradução abaixo:

“Um novo round está vindo.





Levaram 12 anos para trazer a 1ª temporada de Round 6 à vida no ano passado.

Mas levaram 12 dias para Round 6 se tornar a série mais popular da história da Netflix.

Como criador, diretor e produtor de Round 6, um grande grito aos nossos fãs ao redor do mundo. Obrigado por assistir e amar o nosso programa.

E agora, Gi-hun retorna. O Front Man retorna. A 2ª temporada está chegando. O homem de terno com ddjakji deve voltar. Vocês também serão apresentados ao namorado de Young-hee, Cheol-su.

Junte-se a nós para mais um round totalmente novo”.

Para quem não se lembra dos nomes, Gi-hun é o grande protagonista da série, interpretado por Lee Jung-jae. Front Man é o personagem que costuma aparecer de capuz, usando uma máscara escura e poligonal. O homem com o ddjakji é quem aborda Gi-hun no primeiro capítulo em uma misteriosa interação no metrô. Já Young-hee é a boneca do jogo “Batatinha Frita 1, 2, 3”.