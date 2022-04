Roubos de SUVs crescem 58% em SP; confira os mais visados A capital paulista é o local com mais subtrações, seguido das cidades de Santo André e São Bernardo do Campo

Em 2022, foram registrados 1.190 roubos e furtos de SUVs no Estado de São Paulo, durante os dois primeiros meses do ano. O número é 58% maior se comparado com as 753 ocorrências no mesmo período de 2021.





Os dados fazem parte de um levantamento realizado por Rodrigo Boutti, gerente de operações da Ituran, empresa especializada em monitoramento veicular, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O modelo mais visado continua sendo o Ford EcoSport, com 125 unidades. A lista segue com o Honda HR-V (112), Jeep Renegade (89), Volkswagen T-Cross (84) e Hyundai Creta (80).

Locais com mais ocorrências no Estado

A capital paulista é o local com mais subtrações (559), seguido das cidades de Santo André (119), São Bernardo do Campo (81), Campinas (35), Mauá (34) e Guarulhos (29).

Os eventos ocorreram mais durante às quintas-feiras (220) e à noite (428). Os veículos mais visados estão entre 5 e 10 anos de uso.

Veja abaixo os dez SUVs mais roubados e furtados em São Paulo em 2022:

1º – Ford EcoSport: 125 unidades

2º – Honda HR-V: 112 unidades

3º – Jeep Renegade: 89 unidades

4º – Volkswagen T-Cross: 84 unidades

5º – Hyundai Creta: 80 unidades

6º – Hyundai Tucson: 76 unidades

7º – Jeep Compass: 61 unidades

8º – Renault Duster: 60 unidades

9º – Nissan Kicks: 50 unidades

10º – Volkswagen Nivus: 40 unidades

