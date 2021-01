Roubo em apartamento mineiro causa prejuízo superior a R$ 100 mil

Na última segunda-feira (11), um suspeito arrombou um apartamento em Lourdes, bairro nobre de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e roubou bens avaliados em mais de R$ 100 mil.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso levou diversos bens, como aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie, 10 mil euros, valor equivalente a quase R$ 64 mil, que estavam escondidos em tomadas com tampas cegas, e US$ 3 mil, ou cerca de R$ 15,8 mil, escondidos na área da lavanderia. Joias avaliadas em R$ 30 mil também foram roubadas.

Conforme apurado pelo UOL, o porteiro estava no horário de almoço e o zelador contou que, por ser novo naquela função, acreditou se tratar de um morador. Lucas Beltrão, filho de Denise Beltrão, dona do imóvel invadido, revelou que a mãe estava viajando no momento do assalto.

Segundo relato de Lucas para o UOL, Denise recebeu notificação do alarme no celular e ligou para o filho horas depois para confirmar se era ele quem estava no local. “Não era eu. Fui para o local e não estava muito revirado. Ele (o suspeito) foi para os lugares exatos onde estavam os bens e o dinheiro”, disse.

Lucas também contou que a família desconfia de dois porteiros, que saberiam que Denise estava viajando, e uma antiga empregada doméstica, demitida há cerca de seis meses. “Somente eles sabiam de fato sobre os bens e a rotina do imóvel. [O suspeito] subiu as escadas e foi direto para o apartamento da minha mãe, encontrou onde tudo estava escondido, e depois foi para um outro apartamento que está vazio porque a moradora morreu há pouco tempo”, revelou.

“Mas uma diarista estava no local, o questionou sobre sua presença e ele correu. Ela ligou para a portaria para impedir a saída dele, mas o porteiro o deixou ir embora”, afirmou.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Para Lucas, o esforço agora é encontrar o assaltante e tentar recuperar parte do prejuízo.

