Rottweilers serão utilizados na primeira cena de série sobre goleiro Bruno

A série sobre o assassinato de Eliza Samúdio, que recontará o crime cometido pelo goleiro Bruno em 2010, nem foi ao ar e já está dando o que falar. Segundo informações do jornalista e colunista do UOL, Leo Dias, a primeira cena da trama vai chocar os telespectadores com a presença de cães da raça rottweiler devorando Eliza.

Samúdio será vivida pela atriz Vanessa Giácomo, que foi quem deu a ideia de transformar o livro ‘Indefensável – O Goleiro Bruno e a História de Morte de Eliza Samúdio’, escrito por Leslie Barreira Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho, em um seriado.

A série que será dirigida pela famosa diretora Amora Mautner ainda não tem previsão de estreia.