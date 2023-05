Roteiristas de Hollywood fazem greve por aumento na remuneração

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 10:47 Compartilhe

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski







LOS ANGELES (Reuters) – Milhares de roteiristas de cinema e televisão iniciaram uma paralisação nesta terça-feira depois que negociadores sindicais convocaram uma greve, causando turbulência em Hollywood e interrompendo a produção de TV no momento em que a indústria luta com a mudança para o streaming.

O Writers Guild of America (WGA) disse que sua liderança apoiou unanimemente a primeira paralisação em 15 anos, depois de não conseguir chegar a um acordo para pagamentos mais altos de estúdios como Walt Disney Co e Netflix Inc.

“O comportamento das empresas criou empregos temporários dentro de uma força de trabalho sindicalizada”, disse o WGA, que representa cerca de 11.500 roteiristas.

A greve atinge os estúdios de Hollywood em um momento difícil. Os conglomerados estão sob pressão de Wall Street para tornar seus serviços de streaming lucrativos depois de injetar bilhões de dólares em programação para atrair assinantes.

O aumento do streaming levou ao declínio da receita de anúncios de televisão, à medida que o público da TV tradicional encolhe e os anunciantes vão para outro lugar. A ameaça de uma recessão na maior economia do mundo também se aproxima.

A última greve do WGA em 2007 e 2008 durou 100 dias. A ação custou à economia da Califórnia cerca de 2,1 bilhões de dólares, já que as produções foram encerradas e roteiristas, atores e produtores desempregados reduziram os gastos.

A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios, disse que propôs “aumentos generosos na remuneração” e está disposta a aumentar sua oferta.

Os roteiristas dizem que têm sofrido com o boom do streaming de TV com temporadas mais curtas e pagamentos residuais menores.







(Reportagem de Lisa Richwine e Dawn Chmielewski em Los Angeles)







