Roteiristas chegam a acordo e encerram greve em Hollywood

NOVA YORK, 27 SET (ANSA) – A greve dos roteiristas dos Estados Unidos acabará nesta quarta-feira (27), anunciou o sindicato da categoria.

A decisão foi tomada depois de uma votação ter aprovado de forma unânime o acordo fechado com os representantes dos estúdios.

O jornal New York Times informou que o Writers Guild of America (WGA), que representa 11,5 mil roteiristas de cinema e televisão, enviou aos seus membros um contrato provisório de três anos com empresas de entretenimento que aguarda ratificação.

Os estúdios teriam concordado com algumas exigências da WGA por aumentos de salário, garantias de escrita de roteiros, royalties mais elevados para trabalhos de streaming e proteções contra “inteligência artificial”.

A mobilização dos roteiristas deixou Hollywood paralisada desde maio. No entanto, a greve dos atores continua e, no caso deles, as negociações com os estúdios ainda estão congeladas.

