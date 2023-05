Roteirista Enrico Vanzina receberá prêmio no David di Donatello

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/05/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 2 MAI (ANSA) – O roteirista Enrico Vanzina será premiado na edição deste ano do David di Donatello, considerado o “Oscar” do cinema italiano.

O produtor de 74 anos de idade, irmão do diretor Carlo Vanzina (1951-2018) e filho do cineasta Steno (1917-1988), ganhará o David Speciale, premiação que celebra a carreira do homenageado.







Vanzina receberá a honraria no dia 10 de maio durante a cerimônia de premiação do evento.

O cineasta é muito conhecido nacionalmente por ter produzido grandes sucessos como Febbre da cavallo (1976), Vacanze di Natale (1983) e Sapore di Mare (1983).

“O prêmio a Enrico Vanzina celebra um autor multifacetado e é uma homenagem afetuosa a uma família artística de grandes produtores da comédia italiana, inventores de um gênero que se tornou parte de nosso DNA”, informou a organização do David di Donatello.

Além de Vanzina, as atrizes Isabella Rossellini e Marina Cicogna também vão receber o David Speciale de 2023. (ANSA).

