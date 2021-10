Roteirista do épico ‘A Roda do Tempo’ pediu conselhos a criadores de ‘Game of Thrones’

Em entrevista à publicação QG, Rafe Judkins, roteirista e showrunner do épico ‘A Roda Do Tempo’ (‘The Wheel of Time’), contou que pediu conselhos aos criadores de ‘Game of Thrones’ David Benioff e D.B. Weiss a respeito de sua criação. ‘A Roda do Tempo’ é a grande aposta do Amazon Prime Video para preencher a lacuna deixada por ‘Game of Thrones’. A produção é baseada na série de romances de alta fantasia escrita pelo autor americano Robert Jordan entre 1990 e 2013, contando com um total de 14 volumes.

“O que eles me disseram foi bem simples: ‘Seja fiel à sua visão. Faça o que quer fazer. Você sabe o que sua série precisa, e você precisa acreditar nela. Esse tipo de coisa precisa de uma clareza de visão extraordinária para realmente funcionar'”, diz Judkins.

A história é ambientada em um mundo épico e extenso onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la. A história segue Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai. O nível de detalhes e profundidade do universo de ‘A Roda do Tempo’, assim como em ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, sempre levou as duas obras a serem comparadas.

O elenco da série conta com Rosamund Pike e Michael McElhatton. Uta Briesewitz, de ‘Jessica Jones’, ‘Fear the Walking Dead’ e ‘Stranger Things’, vai dirigir os dois primeiros episódios do seriado.

A previsão de estreia para A Roda do Tempo no catálogo do Amazon Prime Video é 19 novembro de 2021.

Saiba mais