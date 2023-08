Roteirista de ‘Friends’ critica os bastidores da série em novo livro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/08/2023 - 1:32 Compartilhe

A ex-roteirista e produtora Patty Lin, cujos créditos incluem “Freaks and Geeks”, “Desperate Housewives” e “Breaking Bad”, diz que seu tempo em ‘Friends’ “não foi um trabalho dos sonhos” – ela afirma que o elenco repleto de estrelas parecia “ infeliz” com a sitcom que os tornou nomes conhecidos.

No próximo livro de memórias de Lin, “Créditos finais: como eu terminei com Hollywood”, ela relata que começou como escritora de “Friends” em julho de 2000.

Tendo estreado em 1994, “Friends” estava em sua sétima temporada na época, com os membros do elenco Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc já grandes celebridades.

“Mas a novidade de ver as grandes estrelas de perto passou rapidamente, junto com meu zelo pelo café da manhã”, escreveu Lin em trecho publicado pela revista Time . “Os atores pareciam infelizes por estarem acorrentados a um programa antigo e cansado, quando poderiam estar se ramificando, e eu senti que eles estavam constantemente se perguntando como cada roteiro os serviria especificamente.”

Lin acusou o elenco de sabotar propositalmente o roteiro se não o achassem engraçado. “Todos eles sabiam como fazer rir, mas se não gostassem de uma piada, pareciam afundá-la deliberadamente, sabendo que a reescreveríamos”, alegou ela.

Lin continuou: “Assim que a primeira reescrita fosse concluída, faríamos uma revisão no set, onde os atores ensaiariam e trabalhariam nos bloqueios com o diretor. Então todos se sentavam no apartamento de Monica e Chandler e discutiam o roteiro.”

“Esta foi a primeira oportunidade dos atores de expressarem suas opiniões, o que eles fizeram de forma veemente”, explicou ela.

“Eles raramente tinham algo de positivo a dizer e, quando levantavam problemas, não sugeriam soluções viáveis. Vendo-se como guardiões de seu caráter, muitas vezes argumentavam que nunca fariam ou diriam isso ou aquilo. Isso às vezes era útil, mas, no geral, essas sessões tinham uma qualidade terrível e agressiva que carecia de toda a leviandade que você esperaria da criação de uma sitcom.

Lin lembrou que a equipe de roteiristas do programa “era mais criteriosa do que em qualquer outro programa em que eu trabalharia”.

“Eles me lembraram dos garotos ricos e arrumadinhos da minha escola que faziam compras na Abercrombie & Fitch e dirigiam conversíveis novos”, ela brincou.

Lin disse que as atrevidas conversas na sala dos roteiristas nunca a incomodaram, mesmo que a “conversa sobre sexo fosse generalizada”.

“Inofensivo, talvez. Mas necessário? Isso é difícil de justificar”, ela reflete em seu livro.

“Lembro-me exatamente de uma vez em que detalhes sobre nossas vidas sexuais foram usados ​​no programa, em ‘Aquele com o Livro de Rachel’, onde Joey encontra um livro erótico que Rachel usa para se divertir. (Vários de nós tínhamos esses livros nas gavetas da mesa de cabeceira)”, observou ela.

“Mas conversamos principalmente sobre sexo apenas para nos divertir. Que tipo de controle de natalidade usamos? Fazíamos sexo durante a menstruação ? Alguma vez adormecemos durante o sexo? Quando respondi não a esta última pergunta, um dos escritores brincou: ‘Isso é porque você não é casado’”.

