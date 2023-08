Roteirista de ‘Desperate Housewives’ relata racismo nos bastidores da série

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 16:02 Compartilhe

A roteirista Patty Lin, 43 anos, surpreendeu os amantes da série americana para TV Desperate Housewives ao relatar situações vividas nos bastidores da produção.

As alegações da roteirista foram descritas em seu livro How I Broke Up With Hollywood (Como Eu Terminei com Hollywood), sobre a indústria do cinema.

Na obra, Patty conta que foi mal recebida no set de filmagens e que teria sido alvo de racismo por parte do escritor do seriado, Marc Cherry.

A roteirista participou da produção da primeira temporada da série. Ela conta que foi durante um almoço da equipe que Marc teria feito um comentário racista, envolvendo o nome da comediante Margaret Cho, uma artista que, assim como Patty, tem ascendência asiática.

“No almoço, Margaret Cho virou o tópico da conversa e alguém mencionou o sitcom dela, All-American Girl, que fala sobre a sua família coreana-americana”, escreveu Patty Lin.

“Marc virou para mim e disse que eu ‘deveria escrever algo como aquilo’. Eu amo ela, mas não tente nos colocar no mesmo lugar só porque somos ambas mulheres asiáticas no show business”, desabafou.

Apesar de reconhecer que os roteiristas não eram deixados de fora da produção, Patty afirma que a recepção não era das melhores.

De acordo com ela, a produção só via os atores durante o ensaio do texto, onde precisava ficar em silêncio e evitar o contato visual com a atriz Teri Hatcher, que fez o papel de Susan Mayer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zibby Books | Publishing (@zibbybooks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teri Hatcher (@officialterihatcher)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias