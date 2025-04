Rotas de Fuga: viagens de carro para respirar no feriado

Às vezes, tudo o que a gente precisa é de estrada. Não de aeroporto, nem de grandes planos. O carro, uma playlist e o desejo de desaparecer por uns dias, de preferência sem sinal para notificações do whatsapp e só com barulhinhos da natureza. E há destinos que não aparecem nos rankings mais buscados, mas que sabem oferecer o que, no fundo, mais falta nos dias de hoje — silêncio, ar puro, horizonte, tempo de verdade.

Se a ideia é desacelerar de fato, aqui vão oito refúgios perfeitos para chegar dirigindo – onde o que se perde em conexão se ganha em presença.

1. São José do Barreiro (SP) – 270 km de São Paulo

No limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, São José do Barreiro é a porta de entrada para o lado paulista do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A estrada já é um convite ao sossego, passando por vales, fazendas antigas e vilarejos quase intocados. Lá em cima, trilhas, cachoeiras e mirantes que descortinam a imensidão da serra. A vista é incrível! A cidade tem menos de 5 mil habitantes e ainda conserva o ritmo de outras épocas — com ruas de pedra, igrejas do século XVIII e um silêncio que convida à contemplação.

Onde ficar: Pousada Encanto da Bocaina . Chalés confortáveis em meio às montanhas, com vista panorâmica e atmosfera rústica-chique.

2. Aiuruoca (MG) – 370 km de São Paulo / 310 km de BH

No sul de Minas, aos pés da Serra do Papagaio, Aiuruoca é refúgio de alma. A cidade, com cerca de 6 mil habitantes, respira espiritualidade e natureza. O entorno é cheio de cachoeiras cristalinas, picos como o do Papagaio e pousadas sustentáveis em meio à mata. Ideal para quem quer caminhar, se reconectar ou simplesmente ficar quieto olhando o vale.

Onde ficar: Não há muitas opções de pousadas e hotéis, mas várias casas para locação: Casa na Montanha

3. Joanópolis (SP) – 130 km de São Paulo

A apenas duas horas da capital paulista, Joanópolis é perfeita para uma fuga rápida, mas com impacto. A cidade é cercada por montanhas, rios e trilhas, sendo lar da famosa Cachoeira dos Pretos, com mais de 150 metros de queda. O caminho até lá é cheio de curvas suaves e mirantes naturais. A cidade é pequena, mas acolhedora, e reúne o essencial para quem quer se desconectar sem ir longe demais.

Onde ficar: Lunar Home

4. Urubici (SC) – 170 km de Florianópolis

Encravada na Serra Catarinense, Urubici é um dos destinos mais bonitos e silenciosos do sul do Brasil. A cidade é cercada por cânions, picos, cascatas e florestas de araucária. A estrada até lá — especialmente a que passa pelo mirante da Serra do Rio do Rastro — já é uma viagem por si só. É o tipo de lugar do cafézinho ao fogão a lenha antes de sair para trilhas que revelam paisagens de tirar o fôlego.

Onde ficar: Santê Cabana Vista para os campos, decoração refinada e natureza por todos os lados.

5. Cambuci (RJ) – 280 km do Rio de Janeiro

No noroeste fluminense, Cambuci é um segredo guardado por poucos. A estrada até lá já mostra o que esperar: colinas verdes, mata atlântica e pouca sinalização. O município é pequeno, tem menos de 20 mil habitantes e é cercado por trilhas, quedas d’água e formações rochosas pouco exploradas. Um destino para quem busca o prazer de se perder sem estar longe demais.

Onde ficar: Glamping Cabanas do Vale — Tendas glamping com vista para a mata, ideal para desconectar com conforto.

6. Rio Acima (MG) – 35 km de Belo Horizonte

A poucos quilômetros de BH, Rio Acima é um oásis de verde. Porta de entrada para o Parque Nacional da Serra do Gandarela, o município é cortado por trilhas, rios e áreas de mata atlântica preservadas. O contraste com a cidade grande é imediato: menos de uma hora de carro e a rotina já parece distante.

Onde ficar: Casa Refúgio — Hospedagem elegante com suítes confortáveis, café artesanal e clima de refúgio.

7. Serra do Cipó – Lapinha da Serra (MG) – 140 km de BH

O lado mais rústico e reservado da Serra do Cipó. Lapinha tem cachoeiras lindas, lagoa calma, trilhas entre pedras e uma energia que lembra os Andes. A estrada é parte da experiência.

Onde ficar: Mirantes da Lapinha

8. Bairro do Rio do Salto (SP) – 230 km de São Paulo

Escondido na zona rural de Iporanga, no sul do estado de São Paulo, o bairro do Rio do Salto é uma das portas de entrada mais remotas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). A estrada, que atravessa reservas de Mata Atlântica intocada, já vale a viagem. Lá, há cavernas, rios cristalinos, cachoeiras com nomes de poesia e comunidades tradicionais que vivem no ritmo da floresta. É um destino para quem busca imersão real, com pouca ou nenhuma conexão digital, e muito contato com a essência da natureza brasileira

Onde ficar: Deck 1920