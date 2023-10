Rota Rio-Roma pode impulsionar turismo de raízes, diz embaixador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2023 - 10:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 31 OUT (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, disse que a abertura de uma rota direta da ITA Airways entre Roma e Rio de Janeiro pode ajudar a impulsionar o “turismo de raízes.” Esse tipo de viagem será tema de uma grande campanha do governo italiano em 2024 para incentivar ítalo-descendentes a redescobrir os lugares de origem de suas famílias.

“Essa rota a mais e a duplicação dos voos para São Paulo fazem com que esse programa possa verdadeiramente ter uma implementação prática”, declarou o diplomata durante o evento de lançamento da rota Roma-Rio no Consulado Geral da Itália na capital fluminense.

“O turismo de raízes em 2024 coincide com os 150 anos da imigração italiana no Brasil, uma coincidência singular que põe o Brasil como um lugar de excelência para esse tipo de programa, que deseja encorajar o retorno dos 32 milhões de brasileiros de origem italiana para reencontrar suas raízes”, acrescentou Cortese.

O embaixador, que iniciou sua missão em Brasília há cerca de um mês, disse ter ficado “muito feliz e até orgulhoso” com a abertura de uma conexão aérea direta entre Roma e Rio de Janeiro.

“Isso tem um valor muito elevado. Não se trata apenas de aumentar o tráfego de passageiros, o turismo, também é uma aproximação clara entre a Itália e o Rio em particular, mas com o Brasil de modo geral”, afirmou. (ANSA).

