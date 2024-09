Rota dos Cristais vai a leilão amanhã na B3 com CCR e mais três nomes no páreo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 13:56 Para compartilhar:

São Paulo, 25/09/2024 – A concessão da BR-040/GO/MG, conhecida como Rota dos Cristais, vai a leilão na quinta-feira, 26, na B3. A expectativa é que a disputa seja acirrada, com quatro concorrentes.

Os cotados para participar são CCR, BTG e Vinci, além de um consórcio formado pelas gestoras 4UM e Opportunity.

O contrato, com duração de 30 anos, prevê R$ 12 bilhões em investimentos. Deste montante, R$ 6,4 bilhões são de capex (aportes em infraestrutura) e R$ 5,6 bilhões de opex (custos operacionais). A concessão possui uma extensão total de 594,8 quilômetros e contempla o trecho entre Cristalina, em Goiás, e Belo Horizonte, capital mineira.

O critério será o de menor tarifa de pedágio somado à curva de aporte. A tarifa básica estipulada é de R$ R$ 0,1447/km para pista simples e R$ 0,1882/km para pista dupla, com date base de julho de 2023. A taxa interna de retorno (TIR) é de 9,47% em termos reais.

As melhorias previstas projeto incluem duplicação de 9,9 km, construção de 343 km de faixa adicional e 61,6 km de vias marginais. O sistema de pedágio contará com o Desconto para Usuários Frequentes (DUF) e o pagamento automático via tags para motoristas que utilizarem o mesmo trecho repetidamente.

Procurados, BTG, Vinci, Opportunity e 4UM não se pronunciaram. Em nota, o Grupo CCR afirmou que analisa todas as oportunidades nas três plataformas (rodovias, aeroportos e mobilidade urbana) em que atua, sempre com seletividade e buscando a criação de valor sustentável.