Rosto derretendo: o que significa a carinha escolhida como emoji do ano?

O emoji de rosto derretendo foi escolhido como o mais representativo do ano de 2023 após vencer o coração rosa em uma votação popular na última segunda-feira, 17.

É a segunda vez consecutiva que o emoji ganha a disputa. Em 2022, o ícone venceu o emoji de carinha segurando as lágrimas. Já em 2021, o emoji de vacina foi o grande vencedor.

Mas, afinal, o que significa o rosto derretendo? De acordo com a Emojipedia, organização que realiza a votação, o símbolo é normalmente usado para falar sobre o calor extremo ou, de forma metafórica, quando se está sentindo “com vergonha, apreensão ou sensação de opressão”.

“Este emoji, com seu sorriso distorcido, tem um charme sarcástico que todos vocês adoram”, escreveu o perfil do World Emoji Awards.

Apesar do coração rosa ter perdido a disputa de emoji do ano, o ícone ganhou o título de novo emoji mais popular. A premiação é calculada pelos dados de uso dos usuários e revela o emoji mais usado entre aqueles que foram introduzidos mais recentemente nos dispositivos e plataformas.

Além do novo emoji mais popular, também foi revelado o ícone mais esperado pelos internautas, ou seja, um dos que fará parte da nova coleção de carinhos e símbolos. Nesta categoria, o vencedor foi a carinha balançando a cabeça na horizontal.

A última categoria do World Emoji Awards é chamada de Lifetime Achievement, algo como “Realização de vida”, que destaca um emoji popular que é usado há muitos anos. Em 2023, o escolhido foi a carinha chorando de rir.

Vale lembrar que, todo ano, os vencedores são revelados no Dia Mundial do Emoji, que é celebrado no dia 17 de julho. Saiba mais aqui.

