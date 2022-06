Rosto de sueca da Idade da Pedra é reconstituído Mulher que viveu há 4 mil anos estava enterrada em um caixão de pedra nas florestas do oeste da Suécia

Saber como eram os rostos de gente que viveu há milhares de anos está ficando uma tarefa mais fácil, graças à evolução da tecnologia forense. Um dos mais recentes feitos nessa área começou a ser exibido recentemente pelo arqueólogo sueco Oscar Nilsson, especializado em reconstruir rostos antigos a partir de detalhes de curvaturas e contornos encontrados no crânio da pessoa.







De acordo com o site IFLScience, Nilsson reconstituiu a face de uma mulher que viveu há 4 mil anos e cujo esqueleto foi encontrado no início da década de 1920 em uma cova de pedra em Västernorrland, região de florestas no oeste da Suécia. O resultado do trabalho do arqueólogo, iniciado em 2020, pôde ser apreciado a partir de janeiro deste ano no museu de Västernorrland.

O esqueleto da mulher, com 20 e poucos anos, estava num caixão de pedra ao lado do de um menino de 7 anos. O crânio do garoto estava em péssimo estado de conservação; já o da mulher estava bom, e assim ele pôde ser reconstituído.

Estudo cuidadoso

Nilsson trabalhou com um modelo 3D do crânio. Ele estudou cuidadosamente os dentes da mulher para entender o formato da mandíbula e da boca. Um ligamento na cavidade ocular lhe deu pistas da inclinação e da profundidade dos olhos.

Outros detalhes como músculos e gordura foram considerados. Para isso, Nilsson mapeou o crânio do modelo usando pinos para indicar a profundidade do tecido e, em seguida, aplicou cuidadosamente camada sobre camada de materiais para recriar a aparência do músculo.

Como o DNA estava muito degradado para inferir a cor do cabelo, da pele e dos olhos, Nilsson fez uma espécie de adivinhação para chegar ao resultado final.

As roupas com que a reconstituição da mulher foi trajada também são uma suposição, pois o material orgânico de que eram feitas se degradou com o tempo. Graças a outras descobertas arqueológicas, porém, a curtidora e artesã Helena Gjaerum criou roupas e acessórios compatíveis com o que as pessoas usavam naquela época.

A exposição no museu de Västernorrland apresenta não somente essa reconstituição, mas diversas outras informações de interesse sobre os trabalhos de Nilsson e Gjaerum.