Rossi vibra com triunfo em cima do Ceará Atacante não escondeu a felicidade por derrotar o principal rival na região nordeste

O Bahia venceu mais uma no Brasileirão. Agora, a vítima da vez foi o Ceará na Arena Castelão, placar que aumentou ainda mais a pressão no rival e recuperou o Tricolor no torneio.

Após a partida, o atacante Rossi não escondeu a felicidade por vencer o Alvinegro, muito devido a rivalidade criada entre os clubes nos últimos tempos.

‘Foi uma derrota que a gente não conseguiu criar contra o Inter. Hoje, fora de casa, contra o nosso rival do Nordeste, conseguimos vencer mais uma vez. Humildade de reconhecer que a gente não jogou bem no último jogo. Estratégia do nosso treinador foi perfeita’, disparou.

Com o triunfo fora de casa, o Bahia fica na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos.

