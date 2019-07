Ross: Trump está comprometido com forte relação com o Brasil no comércio

O secretário de comércio americano, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira, 30. durante evento da Amcham (Câmara Americana de Comércio) que o presidente americano, Donald Trump, está comprometido em reduzir barreiras entre os dois países e expandir relações econômicas e laços comerciais, especialmente nas áreas de energia, infraestrutura, agricultura e tecnologia. “O presidente Trump está comprometido com uma relação forte e dinâmica com o Brasil”, disse.

Ele lembrou que a relação de apoio entre Estados Unidos e Brasil é longa, citando o reconhecimento da independência brasileira pelos EUA. E destacou que essa “longa relação está mais forte do que nunca”. Segundo ele, além do comércio, o país apoia o Brasil no fortalecimento da democracia na região.

Ross pontuou ainda que, com o avanço das recentes reformas, os EUA estão “fortemente comprometidos” em apoiar a entrada do Brasil na OCDE.

Ross afirmou que os americanos precisam costurar mais parcerias estratégicas, de forma a gerar “empregos, prosperidade e paz na região”. Ele apontou que o acordo entre Boeing e Embraer é um bom exemplo de cooperação entre governos e empresas dos dois países.

Ross também destacou que há uma equipe de cerca de 50 pessoas ligadas ao Departamento do Comércio dos EUA trabalhando para facilitar as relações bilaterais, o que torna o Brasil um dos três países com maior rede americana. “Estamos trabalhando de perto com o Brasil e outros países da América Latina”, reforçou, ao dizer que os EUA têm interesse em impulsionar a economia regional. “Há potencial para elevarmos o comércio lateral de mútuo benefício”, disse.