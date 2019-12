Ross diz que EUA precisam fechar acordo “apropriado” com China

O secretário do Comércio americano, Wilbur Ross, disse que o mais importante é fechar um acordo comercial “apropriado” com a China, numa referência à proximidade do prazo de 15 de dezembro para que os EUA imponham novas tarifas a US$ 156 bilhões em produtos chineses.

“Fechar um acordo um dia antes, no dia 15, um dia depois ou uma semana depois é muito menos importante do que obter o acordo certo”, declarou Ross, em entrevista à emissora Fox Business.

Ross disse ainda que o presidente dos EUA, Donald Trump, está numa posição de negociação “muito boa” com a China” e ressaltou que a economia americana está se expandindo com força, enquanto a economia chinesa “tem problemas” e está desacelerando.

Ross comentou também que a “fase 1” do eventual acordo sino-americano tratará principalmente de agricultura e comércio.