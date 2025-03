Rosie O’Donnell deixa os EUA após vitória de Trump: ‘Volto quando for um país seguro’

Rosie O’Donnell, de 62 anos de idade, usou seu perfil no TikTok para revelar que deixou os Estados Unidos, sua terra natal. A atriz revelou que tomou a decisão por causa do atual presidente do país, Donald Trump, de 78 anos, que está em seu segundo mandato, após vencer Kamala Harris nas eleições.

Rosie é lésbica e está na Irlanda com o filho caçula, Clay, de 12 anos, que se identifica como não-binário. Os dois se encaixam na comunidade em que o presidente norte-americano destila ódio.

Ela falou sobre a decisão de ambos não se sentirem seguros com o republicano no maior cargo da nação. “Estou aqui na Irlanda. E é linda e quente; bom, não fisicamente, porque está bem frio”, disse ela em trecho do vídeo.

+ Trump diz que ‘provavelmente’ reconsiderará aumento de tarifas sobre siderurgia do Canadá

Rosie deixou os Estados Unidos no dia 15 de janeiro, cinco dias antes de Trump tomar pose no lugar de Joe Biden. “Tem sido maravilhoso, para falar a verdade. As pessoas são tão amorosas e gentis, tão acolhedoras. E eu sou muito grata”, completou.

Com avós irlandeses, Rosie contou que está em processo de obter sua cidadania, mas sente falta da família que deixou nos Estados Unidos.

“Sabe, estou feliz. Clay está feliz. Sinto falta dos meus outros filhos. Sinto falta dos meus amigos. Sinto falta de muitas coisas da vida lá em casa e estou tentando encontrar um lar aqui neste lindo país. E, quando for seguro para todos os cidadãos terem direitos iguais, é quando consideraremos voltar”, acrescentou.

Rosie ainda definiu como algo ‘de partir o coração ver o que está acontecendo politicamente e também pessoalmente’ sob a administração de Donald Trump.

Assista ao vídeo completo abaixo: