Roseana Murray fala de recuperação e dor fantasma após perder o braço: ‘choques terríveis’volta a hospital para curativos, posta foto no jardim e famosos reagem; veja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 12:19 Para compartilhar:

A escritora Roseana Murray, que foi atacada por pitbulls no dia 5 de abril em Saquarema, no Rio de Janeiro, deu novos detalhes de sua recuperação e disse que sofreu de dor fantasma após a perda do braço direito, que precisou ser amputado.

Em uma publicação no Instagram na noite de sexta-feira, 26, a autora de 73 anos escreveu: “Quero contar um pouco sobre meu braço fantasma. Parece mesmo um trem fantasma. Está na ordem das coisas quase indecifráveis. O meu braço morto-vivo tinha o tamanho do braço normal. Com choques terríveis.”

Veja na íntegra

A dor fantasma pode ocorrer após a perda de um membro, quando o cérebro não registra que aquela parte do corpo não está mais lá, gerando fortes dores. “Estou fazendo uso da gabapentina desde a minha chegada no hospital, para que o cérebro entenda que este braço não existe mais. A dosagem foi aumentando e hoje foi o dia mais feliz (desculpe repetir a palavra tantas vezes, mas não há outra)”, contou Roseana, referindo-se a um medicamento usado para dor.

“O braço encolheu pela metade e o volume da dor caiu mais do que pela metade. O alívio é tão grande que tenho vontade de cantar no jardim. Mas sou desafinada”, completou a escritora. Ela disse que ainda ficará alguns dias no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, por conta dos curativos e de um enxerto fará no braço esquerdo.

“Aqui não há relógios. O tempo se move de outra maneira. E quando menos esperar, estarei em casa com tudo resolvido”, finalizou Roseana.

Lembre o caso

Roseana foi atacada por três cães da raça pitbull em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, na manhã de 5 de abril. Ela foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada, de helicóptero, ao HEAT, onde passou por cirurgias. A escritora perdeu o braço direito no ataque.

No dia 8, a escritora já respirava sem a ajuda de aparelhos e fazia fisioterapia. Já no dia 12, o hospital informou que ela estava “lúcida, conversando e se alimentando normalmente” e mantinha “quadro estável, com boa evolução”.

Em 18 de abril, Roseana recebeu alta do hospital, após passar 13 dias internada. Na quinta, 25, ela comunicou que voltou ao HEAT para receber curativos.