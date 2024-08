Rose Miriam renuncia à herança deixada por Gugu, diz portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 14:37 Para compartilhar:

Mãe dos três filhos de Gugu, que faleceu em 2019, Rose Miriam di Matteo abriu mão da herança deixada pelo apresentador — o que põe fim à disputa judicial por seu espólio.

Segundo o portal “LeoDias”, de onde são as informações, a médica teria desistido de provar união estável com Gugu. Ela, que movia o processo de reconhecimento da união desde a morte do comunicador, não terá acesso a parte do espólio deixado por ele.

“O ESPÓLIO DE ANTONIO AUGUSTO MORAES LIBERATO, representado por sua Inventariante Aparecida de Fatima Liberato Caetano, João Augusto Di Matteo Liberato, André Luiz Gutierrez Liberato, Amanda Regina Gutierrez Liberato, Alexandre Augusto Gutierrez Liberato, Alice Liberato Caetano e Rodrigo Augusto Liberato Caetano, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da AÇÃO de RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL C.c. PEDIDO LIMINAR de ALIMENTOS PROVISIONAIS movida por ROSE MIRIAM SOUZA DI MATTEO, vem, à presença de V.Exa., se manifesta (…) A Autora RENUNCIOU aos direitos que se fundam a presente ação”, diz o trecho divulgado pelo portal.

Ainda de acordo com o site, o inventário do apresentador já foi realizado após a renúncia de Rose Miriam.

Entenda a briga judicial pela herança de Gugu

O apresentador Gugu faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, após ter caído de uma altura de quatro metros enquanto tentava arrumar um ar-condicionado em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

No testamento, Gugu não citou Rose Miriam, mãe de seus três filhos —o que deu início a uma longa briga judicial pela herança e um “racha” na família. Após a morte, a médica entrou na Justiça solicitando reconhecimento de união estável com o apresentador, a fim de receber 50% do espólio deixado por ele. Originalmente, Gugu havia deixado 75% dos bens aos filhos e 25% aos sobrinhos.

Enquanto as gêmeas Mariana e Sofia ficaram ao lado da mãe, João Augusto, filho de Gugu, ficou ao lado da tia, Aparecida — denominada inventariante do apresentador.