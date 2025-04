Rose Miriam homenageia Gugu no dia em que ele faria 66 anos: ‘Que saudade’

Rose Miriam Di Matteo, 61 anos, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, prestou uma linda homenagem ao apresentador, que faria 66 anos nesta quinta-feira, 10. Ela publicou um carrossel de registros da família em seu perfil no Instagram, juntamente com uma declaração de saudade.

Augusto Liberato morreu em novembro de 2019, vítima de uma queda em casa, nos EUA, quando fazia um reparo no ar-condicionado, que ficava no sótão.

“Dia 10 de abril…uma data especial para mim, pois foi nesse dia que nasceu um grande homem! Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade!! Que saudade dele… que falta ele me faz! Eu gostava de ficar admirando ele exteriormente, pois ele era muito lindo, bem como o seu interior. Ou seja, o seu espírito, que era mais lindo ainda! Feliz aniversário meu amor querido!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Gugu e Rose são pais de João Augusto Liberato, de 23 anos, e das gêmeas Sofia Liberato e Marina Liberato, 21.

O primogênito também prestou uma homenagem para o pai nas redes sociais.

“10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações”, legendou ele ao publicar vários registros ao lado do apresentador.

Disputa judicial e reconciliação

Após a morte de Gugu, a família entrou em disputa judicial pelos bens deixados pelo apresentador e provocou um racha nos herdeiros. O imbróglio chegou ao fim em 2024, quando a herança foi dividida de acordo com o testamento, que determinava 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos, deixando Rose Maria de fora da partilha.

Recentemente, João Augusto revelou que a família está se reconciliando.

“Foram anos difíceis, mesmo depois da morte do meu pai, a gente teve muitos problemas que aconteceram na família. Tudo isso ficou para trás, todo mundo voltou a se reconectar, a gente olha para trás e vê que essas coisas aconteceram, mas a gente está com o foco no futuro”, disse o herdeiro durante participação no “Altas Horas” (TV Globo), que foi ao ar no início deste mês.

