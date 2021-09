Rose Miriam compartilha momentos com Zilu na Flórida

Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, compartilhou vários momentos em que aparece se divertindo com Zilu Godoi, ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo, e outras amigas na Flórida, nos Estados Unidos, onde moram.

“Amigas do coração e meu amiguinho peludo Bilu que só enche nossos corações de alegria. Ele é o xodó da querida amiga Zilu e está no colo da Monika, amiga querida também!”, escreveu Rose em sua rede social.

Recentemente, Rose também se encontrou com Zilu e outras amigas no Winter Garden Downtown Historic District. “Dia especial com minhas queridas amigas”, escreveu a famosa em sua rede social.

