Rose Miriam abre arquivo para provar relação amorosa com Gugu

Considerada víuva do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado em acidente doméstico, Rose Miriam di Matteo resolveu despachar uma caixa com fotos, vídeos, cartas e bilhetes do apresentador para ela. O objetivo é provar que eles mantinham união estável.

O arquivo foi enviado ao escritório de Nelson Willians, responsável por defender Rose Miriam na batalha judicial contra a família do apresentador. As imagens serão digitalizadas e apresentadas à Justiça. As informações foram divulgadas por Monica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo.

A família de Gugu afirma que eles não tinham uma relação amorosa, que era apenas de respeito e amizade. Apesar deles terem criado os três filhos em comum. Recentemente, dona Maria do Céu, mãe do apresentador, disse que o filho e Rose Miriam “nunca tiveram nada um com o outro”.