Rosas de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo

Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval de São Paulo em 2025. A apuração ocorreu nesta terça-feira, 4, no Sambódromo do Anhembi. A escola desfilou com o samba-enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”.

Trata-se do oitavo título da Rosas, que também venceu o Carnaval paulistano no Grupo Especial nos anos de 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010.

A agremiação conquistou 269,8 pontos, a mesma pontuação (269,8) da Acadêmicos do Tatuapé, mas ganhou por critérios de desempate. Na terceira colocação ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7.

+ Carnaval: segunda noite de desfiles no Rio tem homenagem a orixás e trem fantasma

+ Carnaval de Salvador: Daniela Mercury se irrita com Tony Salles e cantor responde com indireta

Regulamento

Foram nove quesitos julgados e com notas divulgadas na seguinte ordem: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução.

Desfile das campeãs e rebaixadas

As cinco primeiras colocadas voltarão à avenida do Sambódromo do Anhembi para o Desfile das Campeãs, que acontecerá no próximo sábado, 8. São elas: Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco.

As duas últimas colocadas, Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde, foram rebaixadas e desfilarão pelo Grupo de Acesso no Carnaval de 2026.

Veja abaixo o resultado final da apuração do Carnaval de São Paulo 2025: