Rosário recebe Congresso da Sociedade Dante Alighieri

ROSÁRIO, 23 JUN (ANSA) – A promoção global da língua e da cultura italiana, entendida como parte integrante do sistema nacional, é o tema central do 84º Congresso Internacional da Sociedade Dante Alighieri, realizado em Rosário, Argentina.

“A partir de Rosário, podemos observar a profundidade da presença italiana, da língua e da cultura que são um legado dos italianos de origem, mas que hoje pertencem a muitos que são atraídos pela língua italiana”, disse à ANSA presidente da Dante Alighieri, Andrea Riccardi, ao chegar à cidade.

“O italiano é uma língua mundial que se projeta no futuro com sua mensagem humanística, e esta é a mensagem do Congresso”, acrescentou.

É a segunda vez em sua história que o Congresso Internacional da Dante acontece fora da Itália e, como lembram o símbolo do ‘barquinho de papel’ e o título do evento (“O italiano, uma viagem maravilhosa”), desta vez também refaz o percurso das primeiras ondas de imigrantes italianos enviados para habitar e desenvolver essa região no fim do século 19, subindo as águas do rio Paraná.

Prova das palavras de Riccardi é o entusiasmo com que o presidente da Sociedade foi recebido pelos 2,8 mil alunos da escola Dante Alighieri de Rosário e a presença de representantes de comitês da entidade em todo o mundo, que chegaram a Rosário já a partir de 21 de junho, data de início dos trabalhos do Congresso.

A importância do evento também é destacada pela participação de autoridades das instituições e do Sistema Itália. Do Presidente da República, Sergio Mattarella, que enviou uma mensagem para o Congresso, ao Ministério das Relações Exteriores, por meio do subsecretário Giorgio Silli, presente pessoalmente em Rosário; do CEO do grupo ítalo-argentino Techint, Paolo Rocca, à responsável pela Sace nas Américas, Pauline Sebok. (ANSA).

