Rosângela Moro é entrevistada em live da IstoÉ nesta sexta, às 15h

A advogada Rosângela Wolff será entrevistada nesta sexta-feira, dia 17, a partir das 15h, em mais uma live da IstoÉ.

Em conversa com o diretor de redação Germano Oliveira, ela vai falar sobre os avanços no tratamento das doenças raras no Brasil.

Entre os nomes confirmados para as próximas entrevistas da série de lives estão o da deputada Tabata Amaral, do coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, e do apresentador Luciano Huck.

Além da IstoÉ, os títulos Gente e Dinheiro, também da Editora Três, promovem lives com personalidades das áreas de entretenimento e economia, respectivamente.

As lives da ISTOÉ podem ser acompanhadas pelas redes sociais da revista no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

