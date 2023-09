Rosamaria acerta com time japonês após adeus à Itália: ‘Mudança grande, mas gosto de aventura’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 22:30 Compartilhe

Após quatro anos jogando na Itália, onde teve o Busto Arsizio como último time, Rosamaria vai viver sua primeira experiência no vôlei japonês. A jogadora de 29 anos, que atua como oposto ou ponteira, foi anunciada nesta quarta-feira pelo Denso Airybees, menos de duas semanas antes de defender a seleção brasileira no Pré-Olímpico, que será disputado justamente no Japão, entre os dias 16 e 24 de setembro. Ela espera ficar bastante à vontade em território japonês, pois foi lá que conquistou sua medalha olímpica de prata, durante os Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

“Já fui algumas vezes assim ao Japão, a última realmente foi com a Olimpíada, mas todas as vezes sempre fui muito bem recebida, a gente vê quanto o esporte é importante lá. Acho que essa experiência da Olimpíada também me fez optar por, mas todas as outras vezes que eu fui e vi a estrutura dos times, tudo é muito interessante. Conversando com quem já jogou lá, todo mundo trouxe coisas positivas sobre a cultura sobre o povo japonês, que é realmente muito acolhedor”, disse a jogadora ao Estadão.

Nascida e criada em Nova Trento, cidade do interior catarinense colonizada por imigrantes italianos, Rosamaria se sentia em casa na Itália. Chegou ao país em 2020, após deixar o Praia Clube para jogar no Casalmaggiore. Depois, seguiu para o Novara antes de acertar com o Busto Arsizio, clube do qual se despediu em maio deste ano. Então, deixou o familiar ambiente italiano e aceitou a proposta do Denso Airybees com a intenção de conhecer uma nova escola de vôlei e se desafiar.

“Eu sempre brinquei que nunca me senti muito fora de casa na Itália, por ter crescido dentro de uma cultura italiana. Então, eu acho que essa experiência agora no Japão vai me trazer muita coisa positiva. Com certeza não vai ser fácil, porque eu acho que é uma mudança bem grande, em todos os sentidos, mas estou muito feliz. Eu sou muito uma caçadora de aventuras. Eu gosto de conhecer lugares, viver novos desafios e acho que irei aprender sobre essa nova escola de voleibol assim, uma escola bem diferente. Acho que vai acrescentar muito na minha carreira”, afirmou.

Antes de se dedicar integralmente à sua nova aventura, Rosamaria foca no Pré-Olímpico ao lado das companheiras brasileiras. O torneio divide as seleções em três grupos de oito. Todas as equipes se enfrentam e, ao final dos confrontos, as duas melhores garantem a vaga nos Jogos de Paris-2024. Depois disso, ainda haverá a possibilidade da classificação via ranking mundial, considerando a classificação após a disputa da Liga das Nações de 2024. Os adversários do Brasil no Pré-Olímpico serão Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

