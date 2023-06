Rosa Weber se reúne com Alberto Fernández

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 18:12 Compartilhe

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, está reunida neste momento com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Eles estão no Salão Nobre da Corte junto com os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Na reunião, que é aberta, Rosa citou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro que culminaram na depredação das sedes dos três Poderes.

O encontro faz parte da visita de Estado de Fernández ao Brasil. Mais cedo, ele se encontrou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

