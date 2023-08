Rosa de Saron reúne Padre Fábio de Melo, Gustavo Mioto e Léo Gonçalves no Theatro Municipal de SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 13:22 Compartilhe

Com 35 anos de carreira, a banda Rosa de Saron, excelência na arte de unir o rock a valores cristãos, grava o seu primeiro DVD com o novo vocalista, Bruno Faglioni. Intitulado Rosa de Saron In Concert, o registro aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo e contou com Padre Fabio de Melo, Leonardo Gonçalves, Gustavo Mioto, Kemuel, Mandume e a cantora lírica e soprano Carmem Monarcha.

Os ingressos para o “Rosa de Saron in Concert” se esgotaram em 24 horas, um indício claro do reconhecido sucesso do grupo.

Sob direção de JC Nunes, a banda também foi acompanhada pela orquestra sinfônica de Indaiatuba, regida pela renomada maestra Natália Laranjeira, sem abrir mão de instrumentos devidamente plugados, como manda o formato tradicional de shows musicais.

A primeira faixa do novo trabalho tem previsão de chegar às plataformas digitais e ao YouTube ainda em agosto, em data a ser comunicada em breve.

Com 1,2 milhão de seguidores no Youtube, onde alcança cerca de 4 milhões de visualizações por mês, mais 4,33 milhões de inscritos no Spotify, 2,8 milhões no Facebook e 600 mil seguidores no Instagram, a Rosa de Saron é formada por Bruno Faglioni no vocal, Eduardo Faro na guitarra, Rogerio Feltrin no baixo e Grevão na bateria.

