Rosa de Saron in Concert une rock cristão e música erudita em gravação de DVD no Theatro Municipal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 8:09 Compartilhe

Prepare os ouvidos e vá na fé: com 35 anos de trajetória, a banda Rosa de Saron, excelência na arte de unir o rock a valores cristãos, gravará um novo DVD em 6 de agosto, e não em um lugar qualquer, mas no consagrado palco do Theatro Municipal de São Paulo. Os ingressos para o “Rosa de Saron in Concert” se esgotaram em 24 horas, um indício claro do reconhecido sucesso do grupo.

Sob direção de JC Nunes, a banda será acompanhada por orquestra sinfônica regida pela renomada maestra Natália Laranjeira, sem abrir mão de instrumentos devidamente plugados, como manda o formato tradicional de shows musicais.

Para documentar em vídeo esse ousado projeto que leva o rock a contracenar com o erudito em grandes clássicos da banda e em duas músicas inéditas, o Rosa de Saron terá a honra de receber no palco uma lista de convidados de respeito, como o Padre Fábio de Mello, Gustavo Mioto, Kemuel, Leonardo Gonçalves, Mandume e a cantora lírica e soprano Carmem Monarcha.

“Rosa de Saron in Concert” vem sendo concebido para ficar na memória não só do público presente no Municipal, mas também dos milhões de ouvidos atentos ao seu repertório, que conquista novos fãs a cada dia.

Cabe lembrar ainda que, para além da elaborada produção musical da ocasião, a banda zela pela espiritualidade difundida por suas letras e pela emoção que embala suas apresentações presenciais.

A primeira faixa do novo trabalho tem previsão de chegar às plataformas digitais e ao YouTube ainda em agosto, em data a ser oportunamente comunicada em breve.

Com 1,2 milhão de seguidores no Youtube, onde alcança cerca de 4 milhões de visualizações por mês, mais 4,33 milhões de inscritos no Spotify, 2,8 milhões no Facebook e 600 mil seguidores no Instagram, a Rosa de Saron é formada por Bruno Faglioni no vocal, Eduardo Faro na guitarra, Rogerio Feltrin no baixo e Grevão na bateria.

De dois anos para cá, o grupo estreitou amizade com a maestra Natália Laranjeira, que nasceu no interior paulista, mas era regente da Orquestra Sinfônica de Buenos Aires, no Teatro Colón. O DVD agora em gestação será também o primeiro com participação de Bruno, que chegou à banda por último.

Ao todo, serão mais de 90 músicos em cena, o que só endossa a atmosfera de uma grande celebração.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias