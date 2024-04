Roqueiro de 74 anos fica milionário graças a Ozempic; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 11:52 Para compartilhar:

O Ozempic (semaglutida), medicamento para diabetes tipo 2 comumente utilizado de forma off-label (fora da indicação da bula) para emagrecimento, tem colecionado fãs mundo afora. Fabricado pela Novo Nordisk, ele ainda levou sua farmacêutica ao posto de companhia mais valiosa da Europa.

No entanto, não é só a indústria farmacêutica que ficou mais rica graças ao Ozempic. David Paton, da banda Pilot (aquela, do hit “Oh, Oh, Oh, it’s magic”), também faturou um valor astronômico com publicidade para a droga.

Isso porque o verso de sucesso foi adaptado e virou “Oh, Oh, Oh, Ozempic”, em um jingle que faz sucesso desde 2018 e foi regravado por Paton, de 74 anos, posteriormente. Com a publicidade, o artista faturou pelo menos US$ 1 milhão, ou cerca de R$ 5 milhões, de uma só vez.

Segundo o “Valor Econômico”, com a regravação do hit, Paton — que assina os créditos da composição com Bill Lyall, que faleceu em 1989 —, faturou sete dígitos com a propaganda da caneta injetável.