Roque, ex-assistente do Silvio Santos, é internado após quadro de desnutrição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 14:00

O ex-assistente do apresentador Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 87 anos, foi internado novamente na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz, em São Paulo, após apresentar um caso de desnutrição.

Diagnosticado em maio com um tumor cerebral, o diretor de auditório do SBT vem apresentando uma série de problemas de saúde nos últimos tempos. Em 2023 precisou ser levado às pressas ao hospital após sofrer um desmaio. Ele também foi diagnosticado com covid-19 e passou por uma cirurgia de cateterismo.

Ao site IstoÉ Gente, a esposa de Roque, Janilda Nogueira, disse que desde maio ele não sofreu com mais nenhuma complicação do tumor, mas o problema atual é a desnutrição. “Está muito debilitado (…) Não é que ele não estava querendo comer e nem tomar os medicamentos, ele não ‘tava’ conseguindo”, explicou ela.

Janilda disse que após ele começar a “definhar”, teve que correr com ele para o hospital. Segundo a esposa do diretor, ele chegou a ficar com uma sonda no nariz e agora está com a “GTT na barriga”. GTT é uma sonda muito utilizada no tratamento de idosos, que permite a alimentação por um tubo flexível na região abdominal para aqueles que não conseguem comer via oral. “Se Deus quiser, logo ele vai estar bem”, finalizou ela.

