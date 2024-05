Roque, diretor de auditório de Silvio Santos, é internado com sangramento no crânio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 14:02 Para compartilhar:

Há mais de 50 anos ao lado do Silvio Santos, Gonçalo Roque, diretor de auditório e assistente de palco do SBT, está internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP), desde sábado, 18.

Ele foi encaminhado ao pronto socorro após desmaiar em um restaurante.

“Ele está estável, fazendo mais exames detalhados”, confirmou a assessoria de imprensa do SBT, com informações de Janilda Nogueira, esposa de Roque.

Os médicos detectaram um pequeno sangramento na parte frontal de seu crânio.

Apesar do susto, o diretor do SBT passou a noite bem.

A ISTOÉ tentou contato com o hospital para mais informações, mas não obteve resposta.