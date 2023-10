Roque, assistente de palco do SBT, recebe diagnóstico após internação por desmaio e não tem previsão de alta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 10:47 Compartilhe

Assistente de palco do SBT e fiel escudeiro de Silvio Santos, Roque, de 85 anos, foi internado às pressas em São Paulo, após sofrer um desmaio em casa. A notícia foi divulgada no Instagram dele, na noite de terça-feira, 3. “A vida sempre nos dando sustos. E na minha idade o susto vem em dose dupla”, relatou.

Nesta quarta-feira, 4, um boletim médico do Hospital São Luiz Itaim informou o diagnóstico do assistente de palco: Covid-19. Ele segue internado, com quadro estável e sem a necessidade do uso de oxigênio, mas sem previsão de alta.

“O Sr. Gonçalo Roque, 85 anos, internou na tarde de 03/10/2023 no Hospital São Luiz Itaim em virtude de uma síncope. Rastreamento inicial do quadro clínico, além dos exames cardiológicos, revelou o diagnóstico de COVID-19. No momento, encontra-se estável, consciente e contactuante, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Segue internado aos cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta”, informou a nota enviada à imprensa.

