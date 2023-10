Roque, assistente de palco do SBT, recebe alta após covid e procedimento de cateterismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2023 - 20:57 Compartilhe

Assistente de palco do SBT e fiel escudeiro de Silvio Santos, Roque, de 85 anos, foi internado às pressas em São Paulo, após sofrer um desmaio em casa no início de outubro. No dia seguinte, um boletim médico do Hospital São Luiz Itaim informou o diagnóstico dele: covid-19.

Nesta quinta-feira, 12, a equipe médica notificou a alta hospitalar de Roque, que deve seguir com tratamento em casa.

Após passar por uma cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) na terça-feira, 10, o assistente de palco recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) no dia seguinte. Contudo, somente nesta quinta-feira apresentou boa evolução e recebeu alta com seguimento ambulatorial.

Segundo a equipe, Roque “segue apresentando boa evolução, com melhora clínica e laboratorial”.

